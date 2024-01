Krunic Milan: ore decisive per il futuro del bosniaco. Pronta una nuova offerta del Fenerbahce. Le ultime

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, in queste ore il Fenerbahce é in contatto col Milan per provare a sbloccare la trattativa per Rade Krunic.

Il club turco sta preparando una nuova offerta e i rossoneri chiedono 5/6 milioni di euro.

