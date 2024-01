Si infiamma la corsa al centrocampista polacco: la Juve sembra ormai defilata ma gli azzurri stanno preparando un ricchissimo rilancio.

L’Inter con l’acquisto di Tajon Buchanan ha chiuso il mercato invernale, salvo occasioni al momento estremamente improbabili. Marotta e Ausilio stanno lavorando al rinnovo di contratto di Lautaro Martinez e ai colpi a parametro zero da fare nella prossima stagione.

Primo obiettivo svanito

I nerazzurri puntavano ad un tris di colpi in tal senso ma il primo è molto vicino a svanire: la Juventus dovrebbe acquistare nei prossimi giorni Tiago Djaló dal Lille per meno di 4 milioni di euro. Il difensore era disposto ad aspettare i nerazzurri se nessun’altra squadra si fosse presentata con dei soldi al club francese che ne detiene il cartellino. L’Inter non dispera perché Bisseck sta dimostrando di poterci stare in Prima Squadra; i nerazzurri quindi si concentrano su Mehdi Taremi del Porto e su Piotr Zielinski del Napoli.

L’insidia

Sul polacco la situazione è chiara: ha abboccato all’offerta dei nerazzurri che prevede un triennale con opzione per un quarto anno con ingaggio di 4,5 milioni di euro a stagione. L’ex Empoli ed Udinese arriverebbe a parametro zero ma il Napoli non molla. La scorsa estate ha rifiutato una ricchissima offerta proveniente dall’Al-Ahli con l’intenzione di rinnovare col club campano; in realtà poi non si è capito bene per quale motivo le trattative con glia azzurri non sono andate a buon fine e si è fiondata l’Inter. Secondo Tuttosport però De Laurentiis gli ha proposto un rinnovo a 5 milioni a stagione ma potrebbe essere troppo tardi.

