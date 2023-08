Krunic Milan: scelta fatta! Furlani-Moncada hanno deciso il suo futuro, ecco le novità sul centrocampista rossonero

Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini negli studi di Sky Sport 24, al momento Rade Krunic non è considerato un giocatore in uscita per il Milan.

Si è mosso qualcosa con i suoi agenti, il Fenerbahce osserva la sua situazione, ma per il club rossonero è assolutamente incedibile.

