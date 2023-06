Kulusevski: «Al Tottenham ho vissuto il momento peggiore della carriera». L’ex Juve racconta le sue difficoltà

Kulusevski ad Aftonbladet ha raccontato le difficoltà che ha vissuto al Tottenham. Queste le parole dell’ex Juve sul momento peggiore vissuto con la maglia degli Spurs.

LE PAROLE – «Prefererei non ricorda la sconfitta per 6-1 col Newcastle. E’ stato il momento peggiore nella mia carriera. Ho vissuto sensazioni incredibilmente strane. Ci hanno travolti, noi eravamo deboli e traballanti. Mi auguro non accada mai più».

