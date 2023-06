Milik in gol con la Polonia contro la Moldavia: prima gioia dell’attaccante dopo la permanenza alla Juve – VIDEO

Milik ha trovato il gol con la Polonia segnando alla Moldavia al minuto 12 della partita valida per le qualificazioni ad Euro 2024.

GOAL – Milik Moldova 0-1 Poland pic.twitter.com/2fgmrqZWoa — JuveFC (@juvefcdotcom) June 20, 2023

L’attaccante ha sfruttato al meglio un assist di testa di Lewandowski per colpire in mezza rovesciata a pochi passi dalla porta. Prima gioia, quindi, per il polacco dopo l’accordo trovato tra Juve e Marsiglia per la sua permanenza a Torino.

