Il difensore della Roma Marash Kumbulla rivela quali sono i suoi obiettivi a breve e medio termine.

Marash Kumbulla è stato intervistato da Supersport; il difensore ha spiegato perché tiene in modo particolare alla Conference League. “La fiducia del tecnico l’ho conquistata con l’allenamento, non a parole. Ha visto che ho sempre dato il massimo. In questi mesi ho giocato ed è stato qualcosa di positivo perché sto bene fisicamente”.

“Non c’è stato nessun discorso tra di noi, ma ha detto che gli piace il modo in cui mi sono allenato e mi ha dato fiducia in campo. Con la Roma spero di giocare più partite possibili e di raggiungere la finale di Conference League che si gioca a Tirana. Con la nazionale spero di arrivare a giocare le fasi finali dell’Europeo”.

