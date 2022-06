L’agente di Kvaratskhelia, Lasha Kokiashvili, ha ammesso che il suo assistito piace tantissimo al direttore sportivo ora al Tottenham Fabio Paratici.

Lasha Kokiashvili, il procuratore del nuovo giocatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, su Twitter ha svelato un clamoroso retroscena di mercato riguardante il suo assistito. “Avevamo un pre-accordo con la Juventus, ma l’accordo è fallito dopo che Paratici se n’è andato”.

Arrivabene Nedved

“Se Fabio non se ne fosse andato, Khvicha sarebbe stato un giocatore della Juve oggi. Avevamo un rapporto con il direttore sportivo del Milan Massara, ma non c’era nessuna proposta da parte loro. A proposito, quando Paratici è passato dalla Juve al Tottenham, voleva prendere Khvicha in prestito, ma non eravamo d’accordo. C’è stato un serio interesse e offerta solo da parte del Napoli e poi abbiamo firmato il contratto con loro“.

