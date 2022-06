Il nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia si sente pronto per il salto in un club di Serie A.

Khvicha Kvaratskhelia è stato intervistato su YouTube da Nobel Arustamyan e ha parlato dei motivi per cui ha scelto Napoli. “Ho parlato con Spalletti. Mi ha detto che voleva lavorare con me e io ho pensato la stessa identica cosa: voglio giocare per lui. Dopo la chiacchierata fatta assieme ho deciso di scegliere Napoli“.

Aurelio De Laurentiis

“Mi ha spiegato e preparato all’approccio con la Serie A, ne ho parlato anche con Miranchuk che ha sottolineato quanto sia duro il lavoro fatto in allenamento in Italia. Ma mi sento pronto per il grande salto. Il numero? Non so se indosserò la maglia 77 o la 18, non ho ancora deciso. So di non poter prendere la 10 perché è solo di Maradona. Con chi vorrei giocare? Koulibaly è un gran calciatore, spero rimanga”.

