Il club londinese dopo aver confermato Antonio Conte sulla panchina sta portando a termine una massiccia campagna acquisti.

Il Tottenham è una della squadre che più si è rafforzata finora sul mercato: sono già arrivati Ivan Perisic dall’Inter, Fraser Forster e Yves Bissouma.

Ma gli Spurs non si fermano qui e ora stanno sistemando gli ultimi dettagli per il prestito con diritto di riscatto di Clement Lenglet del Barcellona, il che in un certo qual modo certifica il fallito assalto per Alessandro Bastoni dell’Inter. È ufficiale da pochi minuti anche la firma di Richarlison: l’ex punta dell’Everton ha firmato fino al 2027 e secondo The Athletic arriva per addirittura 70 milioni di euro, si tratta di un grande colpo.

