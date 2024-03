L’attaccante del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a poche ore dalla sfida di Serie A contro l’Inter

Intervistato da Versus a margine dell’evento “Generation Pred” di Adidas, l’attaccante del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, ha parlato a poche ore dalla sfida di Serie A contro l’Inter.

COME MI TROVO? – «Sono felicissimo perché i tifosi del Napoli sono davvero fantastici. Amano così tanto il calcio e sono orgoglioso che mi trattino così bene. Il Napoli è una grande squadra con grandi leggende: Maradona ha giocato lì e non c’è nessuno di più grande. È anche una città fantastica e, secondo me, uno dei migliori club del mondo. Sono cose come queste che rendono la tua esperienza in un club indimenticabile».

SUL SOPRANNOME ‘KVARADONA’ – «Maradona è il dio del Napoli. Essere paragonato a lui è così bello. Ma ovviamente non posso paragonarmi a lui perché è uno dei migliori giocatori di tutta la storia. Naturalmente sono incredibilmente orgoglioso che i tifosi mi chiamino “Kvaradona”, significa molto per me»

