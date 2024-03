Fabrizio Turco, giornalista di Repubblica, ha parlato del momento del Torino l’avvicinamento al derby della Mole

Fabrizio Turco, giornalista per Repubblica, da anni segue e commenta le dinamiche del club granata con competenza e professionalità. Ecco l’intervista realizzata in esclusiva per Calcionews24.

E dopo sarà il turno della Juventus…nella storia recente per i granata fare risultato nel derby è diventato complicato.

«La storia recente è catastrofica sotto l’aspetto dei derby. Bisognerà poi vedere tra un mese come arriveranno le squadre, molta acqua dovrà passare sotto i ponti prima di poter parlare dei derby. Ci saranno da valutare tanti elementi, certo è che la tradizione degli ultimi 19 anni non porta particolarmente bene sul fronte Torino. Detto questo la Juve non ha assolutamente nulla da regalare, di certo mancano ancora tre partite e più o meno un mese alla sfida. Certamente la Juve in queste ultime settimane ha avuto un clima piuttosto teso con la propria tifoseria, che non è soddisfatta dell’andamento della squadra.

Ma è difficile pensare ad una partita con un Torino estremamente motivato e una Juve invece che abbia già tirato i remi in barca. Certo, la posizione in Champions League per la Juve è blindata, ma ciò non basta. Un mese fa aveva ancora qualche ambizione di scudetto, ora si trova al terzo posto, una posizione che sicuramente non soddisfa la tifoseria e il che si potrebbe ripercuotere in un derby che potrebbe essere tutt’altro che mollato da parte della Juve».

