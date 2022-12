Kvaratskhelia, esterno offensivo del Napoli, ha analizzato i primi mesi della sua avventura con gli azzurri: le sue dichiarazioni

Kvaratskhelia, esterno del Napoli, ha parlato in un’intervista concessa a Dazn.

IMPATTO CON LA SERIE A – «Non saprei dire se me lo aspettassi o meno, ma ho sempre fatto di tutto affinché questo accadesse. Se le cose vanno bene sono sempre più soddisfatto. Io faccio il massimo per la squadra, poi al resto penseranno i tifosi per la valutazione».

RONALDO – «Per tutta la mia infanzia ho fatto il tifo per questo calciatore e finchè ci sarà lui nel calcio io continuerò a farlo».

SPALLETTI – «Con il mister abbiamo un rapporto molto bello e anche lui con i calciatori ha un bellissimo rapporto. E’ una persona molto aperta».

PERCHE’ HA SCELTO NAPOLI – «Innanzitutto per la squadra, perché hanno degli ottimi giocatori e poi pensavo mi sarei potuto adattare facilmente al loro modo di giocare. Mi piaceva molto come giocavano ed è successo e posso dire che anch’io sono un giocatore del Napoli».

CREDE NELLO SCUDETTO – «Ogni volta che scendiamo in campo lo facciamo per vincere, con il tempo vedremo cosa accadrà».

