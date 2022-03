Il pareggio dell’Inter a Torino riapre il campionato: Milan primo e favorito, poi il Napoli. E la Juventus sale.

Il Milan vede lo scudetto. Dopo il passo falso dell’Inter contro il Torino nel posticipo della 29° giornata di Serie A, i rossoneri festeggiano un primato non più “virtuale”. Gli uomini di Inzaghi infatti, anche superando il Bologna nel recupero, rimarrebbero a un punto dai cugini. Il Napoli batte il Verona per 2-1 (Osimhen ancora protagonista) e resta in scia.

Un campionato molto aperto al vertice, con quattro squadre raccolte in una manciata di punti. Persino la Juventus, che aveva accumulato un ritardo importante nella prima parte della stagione, può puntare al titolo. Molto, se non tutto, si deciderà i primi di aprile con lo scontro diretto dello Juventus Stadium tra Allegri e Inzaghi. L’Inter accusa le fatiche di Champions e si complica la vita.

