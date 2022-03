Il dirigente della Fiorentina Joe Barone ha parlato a margine di un evento tenutosi al cantiere dove sorgerà il Viola Park, quello che dovrà essere il centro sportivo del club.

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha voluto smentire con forza le voci di vendita da parte di Commisso che stanno circolando ultimamente. ”La nostra proprietà non vuole cedere il club, quelle che stanno circolando sono solo voci da bar”.

“Noi siamo qui per dare e questi sono fatti, siamo tutti concentratissimi su tutto ciò che riguarda la Fiorentina e coinvolge la città e la tifoseria. Commisso chiama ogni giorno per sapere come procedono le cose e ne approfitto per dire che lui sta bene, le sue condizioni sono migliorate e al momento opportuno tornerà a Firenze per stare vicino alla squadra e seguire da vicino i lavori del Viola Park”.

