Il tecnico della Roma commenta il pari in extremis contro l’Udinese. “Mancato il ritmo, ma siamo a 8 partite di fila senza sconfitte”.

“Basta guardare l’atteggiamento del corpo dei giocatori e capisci subito – ha detto il portoghese commentando l’approccio partita -. Non c’erano né intensità né forza mentale. Inoltre se avessimo giocato col tempo reale saremmo andati avanti fino a mezzanotte, loro sono davvero forti in questa gestione del tempo. Comunque sono 8 partite in Serie A senza sconfitte, con 4 pareggi. Abbiamo fatto un punto a Udine e un punto a Sassuolo, quando segniamo all’ultimo non è una sconfitta”.

Mourinho si gode il carattere della sua squadra. “Ho pensato che c’erano due o tre minuti in più per giocare. La partita in realtà non è stata diversa da quella che mi aspettavo. Ho capito che non avevo sbagliato nella mia analisi e penso che siamo entrati di più nel gioco con i cambi, che hanno dato energia. Ho visto da qualche giocatore una difficoltà a entrare nella partita e anche Foti (il suo vice, ndr) ha notato questa difficoltà, contro una squadra che ha preparato la partita in tutta la settimana. È stata difficile, se avessimo prima avremmo avuto più tempo per ribaltarla, però purtroppo è stato solo alla fine”.

