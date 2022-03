Il direttore sportivo del Torino commenta così a Dazn l’episodio più contestato del posticipo di Serie A.

Guida non giudica falloso l’intervento di Ranocchia su Belotti. La sensazione però è che il fallo fosse netto. “Un dato oggettivo quello che è successo questa sera sul rigore. Ci sono due errori: non darlo in diretta e poi nemmeno alla VAR”. Queste le parole di Davide Vagnati a DAZN dopo il pari con l’Inter. “Questo è rigore sempre, prima e dopo la VAR – asserisce il diesse granata -.

Ho parlato con Guida alla fine e mi ha detto che se non lo hanno richiamato al VAR vuol dire che ha fatto la scelta giusta. Ma questo non si può non fischiare. Massa è un arbitro importante, non si può non fischiare. Poi l’Inter ha fatto una buona partita, noi per pareggiare con loro dobbiamo fare una prestazione eccezionale, ma se c’è un rigore ce lo devono dare”.

