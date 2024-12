L’attaccante canadese è in cerca di una nuova squadra perché quasi certamente non rinnoverà il contratto in scadenza. Nel panorama calcistico internazionale, movimenti e trattative sono all’ordine del giorno, attirando l’attenzione di fan e addetti ai lavori. Una di queste riguarda il futuro di Jonathan David, centravanti del Lille, e il suo possibile trasferimento all’Inter, notizia che ha suscitato curiosità e voci di mercato. Con un contratto in scadenza e nessun costo di trasferimento, David rappresenta una preziosa opportunità di mercato. La situazione del reparto offensivo I nerazzurri dovranno fare i conti con gli addii “annunciati” di Arnautovic e Correa: ai due non verrà rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2025, la ricerca di nuovi talenti è quindi una necessità. In questo contesto si inserisce l’interesse per Jonathan David. Obiettivo ambizioso L’Inter però se la dovrà vedere con una folta concorrenza internazionale: un parametro zero che ha dimostrato di […]

Leggi l’articolo completo La decisione dell’Inter su Jonathan David, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG