Appurata la stabilità delle condizioni cliniche di Edoardo Bove ora si pone il dilemma del recupero del match del Franchi sospeso al minuto 17 del primo tempo. Nel mondo del calcio peofessionistico poche situazioni riescono a fermare il cronometro e fare sospendere un match. Una di queste è accaduta durante la partita tra Fiorentina e Inter, quando il match è stato interrotto al 17° minuto a causa di un malore che ha colpito Edoardo Bove, scuotendo tifosi ed appassionati. Con la sospensione del gioco e dopo lo stabilizzarsi in positivo delle condizioni del giocatore, una domanda si è fatta largo: “Quando verrà recuperata la partita” Le risposte iniziano a delinearsi tra i meandri delle complesse dinamiche del calendario calcistico. Un 2024 pieno La questione centrale riguarda la programmazione di un nuovo appuntamento per il match sospeso tra Fiorentina e Inter, la cui ripresa non sembra trovare una collocazione nel fitto […]

Leggi l’articolo completo Rinvio Fiorentina-Inter. Ecco quando verrà recuperata, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG