Non ha mostrato particolari problemi in difesa il Psv nelle prime 3 partite di Eredivisie che ha giocato, incassando solo una rete dal Vitesse, uno score che la elegge come il miglior reparto del campionato finora. Diverso il discorso in Europa, dove il club di Eindhoven ha concesso gol e situazioni nel preliminare di Champions League e adesso il livello di difficoltà andrà ad alzarsi nel girone che lo vedrà contrapposto ad Arsenal, Lens e Siviglia. Si spiega anche così l’operazione fatta in chiusura di mercato con l’acquisizione del nazionale tedesco Armel Bella-Kotchap. Il giocatore è arrivato in prestito per una stagione dal Southampton. Il profilo del neo-acquisto ha caratteristiche che piacciono al tecnico Peter Bosz: utilizza in maniera indistinta entrambi i piedi, è bravo sulle palle alte e i media tedeschi lo descrivono più veloce di un altro giovane nazionale della Germania di cui si parla molto bene, Jonathan Tah, elemento del Bayer Leverkusen.

