Louis van Gaal, commissario tecnico dell’Olanda nel Mondiale in Qatar, ha parlato della competizione vinta dall’Argentina. Ecco le sue dichiarazioni a Nos.

PAROLE – «Guardate come ha segnato l’Argentina, come abbiamo segnato noi e come agli argentini è stato concesso di tutto senza subire sanzioni. Penso che tutto fosse premeditato. Penso tutto quello che dico. Messi doveva diventare campione del mondo? Penso proprio di sì».

