La Fifpro, la federazione dei calciatori professionisti, si è schierata al fianco di Jenni Hermoso sul caso Rubiales

La Fifpro, la federazione internazione dei calciatori professionisti, si è schierata al fianco di Jenni Hermoso nel caso Rubiales, con un lungo post su Instagram terminato dall’hashtag #seacabò. Di seguito il loro comunicato.

«Contigo, Jenni. La tua lotta è la mia lotta. La sua lotta è la nostra. E ne abbiamo avuto abbastanza. Noi giocatori siamo più forti, più uniti e più determinati che mai. Chiediamo il cambiamento. Chiediamo di meglio. I sistemi ci stanno deludendo. La governance ci sta deludendo. La responsabilità sta fallendo. La discriminazione è profonda e si verifica a tutti i livelli. Il calcio deve rispondere e affrontare questo momento critico, non solo in Spagna, ma in tutto il mondo. Il calcio, senza di noi, non è niente. E stiamo osservando. Insieme. È ora, è finita»

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG