La FIGC ha deciso: niente Serie A per chi parteciperà ad altre competizioni non organizzate da UEFA e FIFA. Il comunicato ufficiale

Nell’ultimo Consiglio Federale la Federcalcio ha approvato all’unanimità il nuovo sistema di Licenze Nazionali 2024-2025, che prevede l’esclusione dal campionato di Serie A in caso di partecipazione a competizioni non organizzate dalla UEFA e dalla FIFA. Sul tema Superlega, il Milan non si era ancora esposto ufficialmente.

COMUNICATO – Le società devono, entro il termine perentorio del 4 giugno 2024, osservare il seguente adempimento: depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie A 2024/2025, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale e l’impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC. L’inosservanza del termine perentorio del 4 giugno 2024, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti paragrafi I), II), III), V) e VI) per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2024/2025.

