Leao ama San Siro: «Non riesco a descrivere a parole cosa vuole dire giocare in casa». Le parole del rossonero

L’attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato al canale YouTube della Lega Serie A analizzando le emozioni di giocare a San Siro.

SAN SIRO – «Non c’è niente di meglio che giocare in casa, soprattutto in un posto come San Siro. E’ difficile esprimerlo a parole, non credo che la sensazione che provo possa essere descritta con una sola parola»

LEGGI QUI TUTTA L’INTERVISTA DI LEAO

The post Leao ama San Siro: «Non riesco a descrivere a parole cosa vuole dire giocare in casa» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG