I viola iniziano a pianificare qualche colpo in entrata dopo aver deciso di non riscattare Lucas Torreira.

In attesa di capire cosa ne sarà di Nikola Milenkovic che interessa seriamente all’Inter e che ha il contratto in scadenza nel 2023, la Fiorentina pensa a come allargare la rosa per via del doppio impegno della prossima stagione.

Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbero alcuni intrecci con l’Empoli: gli azzurri in questi giorni dovrebbero riscattare Zurkowski per 4,5 milioni, i viola potrebbero ricomprarlo per 1,5 milioni in più ma non dovrebbe accadere. Altri obiettivi sono il portiere Guglielmo Vicario ed il terzino sinistro Fabiano Parisi: per il primo c’è la concorrenza della Lazio per il secondo la Fiorentina è in vantaggio essendosi mossa per prima.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG