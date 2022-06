Il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca ammette che il portiere Alessio Cragno è in uscita dalla sua squadra.

La Lazio non ha ancora sciolto il nodo portiere dopo l’addio di Thomas Strakosha, Radio Incontro Olympia ha intervistato Stefano Capozucca per chiedergli quanto c’è di vero dell’interesse per Alessio Cragno. “Cragno è uno dei portieri della nazionale azzurra, tra i più forti d’Italia. Il Cagliari purtroppo dopo anni, non è riuscito a mantenere la massima categoria, mentre Alessio merita i migliori palcoscenici del nostro calcio”.

“Cragno alla Lazio? Non ho sentito nessuno della società laziale, per ora nessun contatto, soltanto voci… Tuttavia, per il motivo appena spiegato, noi siamo pronti a tutto, e non nego che saremmo lieti di accontentarlo… Vicario? Non è più nostro, l’Empoli lo ha riscattato”.

