L’attaccante Alvaro Morata farà ritorno in Spagna dopo la conclusione del prestito biennale ai bianconeri.

Non si riesce a trovare un accordo tra Juventus e Atletico Madrid per sbrogliare la situazione di Alvaro Morata: lo spagnolo ha concluso i due anni di prestito ma i bianconeri non hanno voluto pagare i 35 milioni pattuiti per il riscatto.

Moise Kean

Cherubini ha chiesto numerose volte uno sconto ai Colchoneros forte anche della volontà dell’attaccante di giocare a Torino ma finora non c’è stato nulla da fare. Secondo Marca la Juventus ha proposto anche Moise Kean come contropartita tecnica senza però trovare il gradimento di Diego Pablo Simeone. È probabile che i bianconeri non si arrendano ma al momento Alvaro Morata inizierà il ritiro precampionato con l’Atletico Madrid.

