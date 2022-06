Il club parigino dopo aver cambiato diretto sportivo si appresta a cambiare anche allenatore e gran parte della squadra.

Procede a passi spediti la rivoluzione che Nasser Al-Khelaifi sta mettendo in pratica al Paris Saint Germain. Dopo aver esonerato Leonardo sostituito con Luis Campos che già si è messo a lavoro con diverse trattative, vedi quella con l’Inter per Skriniar, secondo L’Equipe il club avrebbe trovato l’accordo per la buonuscita dell’allenatore Mauricio Pochettino.

Champions League

Il tecnico aveva ancora un altro anno di contratto e non gli è bastato vincere il campionato per evitare l’esonero: il PSG dovrebbe pagare 15 milioni di euro all’argentino. Ci sono ancora dubbi sulla figura del suo successore: Zinedine Zidane continua a rifiutare le proposte e a questo punto il favorito diventa Christophe Galtier del Nizza.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG