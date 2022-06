Il Milan cerca un trequartista o un esterno d’attacco e Noa Lang del Club Bruges è uno degli obiettivi.

Noa Lang vuole cambiare squadra e lo dice chiaro e tondo al De Telegraaf. “Il Club Bruges è il club che amo al 100%, ma insieme abbiamo concordato sul fatto che sia giunto per me il momento di andare a giocare in un top club“.

“Al Bruges sono benvoluto, ho libertà di giocare come voglio, ma ho bisogno di crescere. E, per farlo, l’esigenza è di allenarsi a un livello più alto per capire fino a dove possa spingermi. Campionato preferito? I calciatori forti possono giocare ovunque, in qualsiasi paese. Si tratta di parlare con la società che ti cerca e valutare bene le sensazioni. Certamente voglio diventare un calciatore migliore“.

