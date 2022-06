I rossoneri hanno trovato l’accordo col Crotone per il riscatto del brasiliano che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione.

Dopo aver riscattato Alessandro Florenzi dalla Roma, il Milan riesce ad ottenere uno sconto anche dal Crotone per acquistare tutto il cartellino di Junior Messias. Il brasiliano era in prestito con diritto di riscatto e ieri è stato raggiunto l’accordo coi rossoneri che pagheranno 4,5 milioni invece di 5,4 come precedentemente pattuito; lo riferisce Sky Sport.

Per l’ufficialità manca solamente l’ok della nuova proprietà del club milanese; Messias pur non giocando spesso titolare ha collezionato 6 goal e 3 assist in 32 presenze in tutte le competizioni. Ora Maldini e Massara dovranno scegliere il trequartista su cui investire gran parte del budget: De Ketelaere resta il primo obiettivo ma anche quello più oneroso e difficile.

