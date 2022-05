Pietro Terracciano rimarrà a Firenze dopo la buona stagione disputata mentre Dragowski sarà sostituito, diverse le ipotesi al vaglio.

Nella stagione appena (brillantemente) conclusa dalla Fiorentina si è messo in luce anche Pietro Terracciano che ha scavalcato nelle gerarchie Bartlomiej Dragowski: è pronto il rinnovo contrattuale per l’italiano, mentre per l’ormai secondo si prospetta un futuro in Premier League.

I viola cercano comunque un profilo che all’occorrenza possa anche giocarsi il posto e quindi i nomi in lista son quelli di Gollini, Vicario e Cragno. Il primo tornerà a Bergamo dopo aver trovato poco spazio al Tottenham, il secondo dovrebbe essere riscattato dall’Empoli che però chiede troppo alla Fiorentina. Cragno infine sembra destinato a lasciare la Sardegna dopo la retrocessione in Serie B. Al momento l’ipotesi più probabile è lo scambio Kouame-Gollini con l’Atalanta.

