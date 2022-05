Continua ad essere in bilico il futuro di Paulo Dybala, diviso tra Inter e Roma, altre ipotesi non sembrano essercene.

Premesso che è lo stesso Paulo Dybala a non avere fretta per decidere il suo futuro, sembra che la prossima destinazione dell’argentino sia una tra Inter e Roma. La Joya al momento si trova nel ritiro della sua nazionale per preparare la finalissima contro l’Italia e ha lasciato i suoi procuratori ad ascoltare offerte.

Paulo Dybala-Nicolo’ Barella

Entrambe le sue pretendenti offrono un triennale a cifre simili: si parla di parte fissa a 5 milioni più bonus per arrivare a 7. Secondo Tyc Sports i giallorossi hanno formulato la loro offerta in maniera ufficiale ma Dybala non ha ancora risposto forse perché vuole aspettare i nerazzurri che giocheranno, a differenza dei capitolini, la prossima Champions League. Marotta e Ausilio nel frattempo prima di formalizzare l’offerta devono abbassare il monte ingaggi con delle uscite.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG