Non uno ma ben due esterni: questa sarebbe la richiesta di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione.

In attesa di informazioni più precise sul recupero di Federico Chiesa, ci vogliono ancora diversi mesi, la Juventus valuta quali esterni trattare sul mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport la lista comprende i nomi di Angel Di Maria e Filip Kostic; sfumato infatti il colpo Ivan Perisic che raggiungerà Antonio Conte al Tottenham.

Federico Chiesa

Per l’argentino la trattativa è in fase avanzata ma c’è qualche scoglio da superare: il giocatore chiede un solo anno di contratto mentre i bianconeri per usufruire del decreto crescita offrono un biennale. Il serbo fu cercato dall’Inter a gennaio scorso prima della virata su Robin Gosens e per via della scadenza a giugno 2023 vale 15 milioni.

