La Juve, come Milan, Atletico Madrid altri sei club di Premier League, rischia di ricevere una multa da 300 milioni per aver abbandonato il progetto Superlega. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo Sport.

Al contrario, invece, Barcellona e Real Madrid potrebbero ricevere un premio fino ad un miliardo di europeo per essere rimasti dentro la Superlega. L’Inter non rischia una multa perché non aveva completato l’iter per partecipare.

