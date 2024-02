La Juve stupisce Tavelli: «Regressione di risultati pazzesca, non ha un senso logico». Le parole del giornalista

Il giornalista e conduttore Fabio Tavelli dagli studi di Sky Sport 24 ha commentato la situazione vissuta dalla Juve nelle ultime 3 partite di campionato.

LE PAROLE – «C’è stupore a livello di regressione di risultati che è pazzesca: meno 8 in tre partite rispetto all’Inter non ha un senso logico. Il pareggio con l’Empoli è figlio dell’espulsione di Milik, ma con l’Udinese la Juve non ha giocato bene, non arriviamo a 5 occasioni».

