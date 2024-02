Le parole di De Rossi, allenatore della Roma, dopo l’andata degli spareggi di Europa League contro il Feyenoord

Daniele De Rossi ha parlato a Sky Sport nel post partita di Roma-Feyenoord di Europa League. Le parole sull’ex obiettivo Juve:

LUKAKU – «Si parla di uno dei giocatori più forti al momento in quel ruolo, sarebbe sbagliato accontentarci ma la prestazione lui la fa, è nato facendo gol. Deve riuscire a fare gol anche quando ha l’uomo addosso come ha fatto stasera. Sono contento di lui, della prestazione e del suo atteggiamento, come di quello degli altri».

The post Lukaku, De Rossi non ha dubbi: «È tra i migliori al mondo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG