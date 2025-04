La Juventus lo soffia al Milan: l’affare è pronto a decollare

L’obbiettivo di mercato rossonero potrebbe incredibilmente finire alla Juventus, Milan beffato.

Il Milan sta cominciando a ragionare sui movimenti da fare nella prossima finestra di calciomercato. Sembra che nelle prossime ore possa entrare nel vivo una trattativa golosissima con il Chelsea, che potrebbe stravolgere il mercato. Nel mentre però in questi giorni non sembrano esserci solo luci per la dirigenza rossonera, ma anche tante ombre. In primis il mancato ingaggio di un DS, che doveva idealmente essere già a Milano, ma anche lo scippo dalla Juve. Infatti sembrerebbe che un grande obbiettivo rossonero di mercato potrebbe incredibilmente finire alla Vecchia Signora.

David-Milan, sfuma tutto?

Jonathan David era un grande obbiettivo di mercato del Milan già da tempo. A breve il canadese sarà in scadenza ed è certo che non rinnoverà con il Lille. Tempo fa l’attaccante era finito sulle prime pagine di tutti i giornali perché, nonostante firmerà da svincolato, sarà il parametro zero più caro sul mercato, in quanto chiede 35 milioni di commissioni per gli agenti. Tuttavia, vedendo le cifre del calcio moderno, varrebbe anche la pena investire 35 milioni per un attaccante del livello di David. Il canadese sta vivendo una delle sue migliori stagioni, dove ha segnato 14 gol e fornito 3 assist in 27 partite, contribuendo ad un gol ogni due partite.

David-Juventus: trattativa in stato avanzato

Il Milan più che essere stato battuto dalla concorrenza sembra essersi tirato indietro, intimorito da questa. Infatti Jonathan David è ambito da mezza Premier League (Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham e Manchester United) e sicuramente bisognerà procedere tramite un’asta per accaparrarsi il canadese. Tuttavia Giuntoli punterebbe molto forte su di lui e avrebbe già intavolato una trattativa con i suoi agenti, provando ad anticipare la concorrenza. Rischia di essere la telenovela dell’estate, ma Giuntoli vuole provare il tutto per tutto per portare in bianconero il canadese.

