Clamoroso: Mendes pronto a portare Leao in un altro club di Serie A

Si prospetta una settimana decisiva in Casa Milan. Il summit tra Furlani e Igli Tare potrebbe infatti sancire ufficialmente il legame tra l’ex dirigente della Lazio e il club rossonero, aprendo così le porte al nuovo corso milanista. Tuttavia, non arrivano solo buone notizie. Stanno iniziando a circolare voci preoccupanti riguardo il futuro di uno dei talenti più brillanti della rosa: si parla di un’offerta monstre pronta a portarlo via da Milanello. A rendere il tutto ancora più incerto, nelle ultime ore è spuntata anche un’altra indiscrezione legata Leao e al potente agente Jorge Mendes, che starebbe lavorando sotto traccia per strappare il portoghese al Milan.

Una stagione di luci e ombre

Leao ha attraversato una stagione altalenante con il Milan, mostrando lampi di genialità pur senza mai affermarsi con continuità come il top player che molti si aspettavano diventasse. Nonostante ciò, le sue prestazioni hanno contribuito in modo significativo al percorso della squadra, come dimostrano l’importantissimo goal e assist forniti nella vittoriosa partita contro l’Udinese. Con un bilancio di 11 reti e altrettanti assist nel corso dell’anno, gli esperti e i tifosi si interrogano sul futuro di Leao e sul suo impatto nel calcio di alto livello.

Mendes pronto a portare Leao in un altro club di Serie A

L’addio di Leao al Milan non è una certezza, ma le voci riguardanti il suo futuro sono oramai incessanti. Jorge Mendes, noto per la sua abilità nel plasmare le carriere dei suoi assistiti, si trova ora a esplorare nuove possibilità per Leao, con un occhio di riguardo verso le squadre della Serie A. Tra queste, il Napoli emerge come destinazione potenzialmente sorprendente ma fattibile per il talento portoghese. Il Napoli, alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione, potrebbe trovare in Leao l’erede ideale di giocatori chiave in partenza. Nonostante gli ostacoli finanziari legati all’ingaggio del giocatore, la volontà di Mendes di negoziare un possibile trasferimento apre a scenari prima inimmaginabili. Aspettative e speculazioni alimentano l’idea che l’azione dell’agente possa concretizzarsi in uno dei colpi di mercato più eclatanti dell’estate. L’acquisizione di Leao rappresenta una scommessa dalle cifre imponenti, con una valutazione del cartellino che oscilla tra i 75 e gli 80 milioni di euro. Il nodo dell’ingaggio si presenta come il principale ostacolo, dato che l’ambiente napoletano è noto per una politica salariale piuttosto rigida.

