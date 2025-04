Tare-Milan, ecco chi potrebbe arrivare dalla Lazio: un colpo da capogiro

L’ex Direttore Sportivo della Lazio potrebbe far arrivare al Milan un giocatore in forza proprio ai biancocelesti.

Il Milan ha tanto da fare in vista della prossima stagione, che dovrà per forza di cose riscattare il fallimento che i rossoneri stanno maturando in quella attuale. E mentre potrebbero arrivare ingenti fondi dall’Arabia Saudita, a Milanello si continua a ragionare sul DS. La recente figuraccia fatta con il possibile affare Paratici è ancora impressa nella mente dei dirigenti rossoneri, che non vogliono essere trattati da zimbelli, proprio per questo a breve potrebbe arrivare l’annuncio del nuovo Direttore Sportivo.

Milan-Tare: parti sempre più vicine

Dopo il rifiuto di Paratici e l’impossibilità accertata di arrivare a D’Amico il Milan potrebbe ricominciare a dialogare con Igli Tare. Il Direttore Sportivo albanese è fermo da qualche anno e starebbe scalpitando per tornare a lavorare, inoltre un club come il Milan gli permetterebbe di avere un ruolo molto rilevante in un club molto blasonato, che Tare, per la carriera che ha alle spalle, si meriterebbe pure, va detto. In biancoceleste portò dei giocatori pazzeschi, fra cui Felipe Anderson, Luis Alberto, Milinkovic-Savic; ma anche colpi più vintage, che hanno comunque fatto la storia della Lazio, come Mauro Zarate.

Tare, se accetta il Milan, si porta dietro il suo pupillo dalla Lazio

Igli Tare, che come detto prima non disdegnerebbe di diventare Direttore Sportivo del Milan, avrebbe già qualche idea per il calciomercato rossonero. Infatti Tare starebbe pensando di portarsi dietro dalla Lazio un centrocampista che negli ultimi tempi è finito un po’ in penombra nelle gerarchie di Baroni. Stiamo parlando di Matias Vecino, che potrebbe arrivare al Milan anche perchè il primo reparto che la società vuole rinforzare è proprio il centrocampo. Considerando che ha perso la sua titolarità in biancoceleste i capitolini potrebbero essere anche più propensi alla vendita del giocatore. L’affare potrebbe sbloccarsi a prezzo di saldo.

Leggi l’articolo completo Tare-Milan, ecco chi potrebbe arrivare dalla Lazio: un colpo da capogiro, su Notizie Milan.