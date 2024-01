Si infiamma la corsa al difensore portoghese: a lungo i nerazzurri sono stati in vantaggio ma ora le cose sono cambiate.

Inter e Juventus non si stanno sfidando solo sul campo nell’ambito di una corsa Scudetto entusiasmante ma anche sul mercato per diversi obiettivi. Sul lato sportivo i nerazzurri sono in vantaggio per via dei 5 punti in più in classifica: domani i bianconeri possono comunque rifarsi sotto tornando a soli 2 punti di distacco.

Obiettivo comune

Marotta e Ausilio seguono da tempo Tiago Djaló del Lille, si tratta di un difensore centrale che ha giocato anche per 6 mesi nella Primavera del Milan prima di essere ceduto nella trattativa che portò Leao in rossonero. L’Inter aveva l’accordo col ragazzo per un arrivo a parametro zero a fine stagione: il suo contratto col club francese infatti scade a giugno e sicuramente non sarà rinnovato. Il portoghese tra l’altro non gioca da marzo per via della rottura del legamento crociato del ginocchio.

Piero Ausilio

Il sorpasso

Sky Sport sostiene che in questi giorni la Juventus sta per scipparlo agli acerrimi rivali andando a comprarlo a gennaio: il Lille ovviamente propende per questa ipotesi visto che si troverebbe ad incassare qualche milione di euro. I bianconeri stanno cedendo Filippo Ranocchia al Palermo per 3 milioni, proprio la stessa cifra che verrebbe girata ai francesi. Djaló ha aperto anche ai piemontesi ma l’Inter non è ancora fuori dai giochi anche se non intende acquistarlo a gennaio.

L’articolo La Juventus supera l’Inter su Tiago Djaló: ora si tratta col giocatore proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG