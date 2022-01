La Juventus vuole anticipare l’arrivo di Rovella

La Juventus quasi un anno fa acquistò il centrocampista Nicolò Rovella dal Genoa per 18 milioni più bonus pagabili in tre rate; il giocatore è rimasto in rossoblù in prestito e dovrebbe restarci fino a giugno 2022. Secondo contratto i bianconeri potrebbero però anticipare il suo arrivo a Torino già in questi giorni. Questo perché Aaron Ramsey è ritenuto fuori dal progetto e Arthur potrebbe essere ceduto all’Arsenal se i londinesi offrissero le condizioni giuste.

In tutto ciò bisognerebbe capire quale sia la volontà dello stesso Rovella, non è scontato che il centrocampista voglia andare subito a Torino. Infatti a Genova il suo posto da titolare non è in discussione, cosa che non accadrebbe in bianconero; finora 16 presenze in campionato per lui.