I biancocelesti a sorpresa piazzano il colpo in attacco: è fatta per Matteo Cancellieri dell’Hellas Verona.

La Lazio ha acquistato a titolo definitivo Matteo Cancellieri: come riporta Sky Sport all’Hellas Verona andranno 7 milioni più 1,5 di bonus. L’esterno d’attacco aveva anche altre pretendenti come sicuramente il Sassuolo ma Lotito e Tare hanno preferito agire d’anticipo.

Ciro Immobile

Si tratta di un classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della Roma che si trasferì in gialloblù nell’affare che porto Kumbulla nella capitale: Cancellieri nell’ultima stagione ha realizzato 1 goal in 12 presenze conquistandosi la chiamata di Roberto Mancini che poi lo ha fatto anche esordire in nazionale maggiore. L’ex Hellas si giocherà il posto quindi con Pedro e Felipe Anderson, potendo all’occorrenza disimpegnarsi anche da attaccante centrale come vice-Immobile.

