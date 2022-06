Rapporti tesi tra il club francese ed il fuoriclasse brasiliano la cui cessione però resta molto difficile per tutta una serie di motivi.

La dirigenza del Paris Saint Germain ha incontrato il padre di Neymar Junior, è quanto sostiene Rmc. Il club vorrebbe fare di tutto per liberarsi del brasiliano perché non sono stati graditi alcuni suoi atteggiamenti nella scorsa stagione sia in allenamento che fuori dal campo.

Pare che inizialmente si sia discusso addirittura di una rescissione con buonuscita ma i costi attorno ai 200 milioni rendevano impossibile la cosa. Campos quindi ora sta cercando una squadra che possa prenderlo in prestito, in tal caso i parigini sarebbero anche disposti a pagare parte dell’ingaggio dell’ex Barcellona. Nel frattempo in entrata l’obiettivo numero uno in attacco è diventato Gianluca Scamacca del Sassuolo.

