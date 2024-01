In vista del match di Supercoppa italiana tra Inter e Lazio, la compagine biancoceleste ha la coperta corta: tutti i dettagli sugli infortuni

La Supercoppa è ormai alle porte, e la grande incognita nella casa Lazio orbita attorno a Immobile.

Il capitano biancoceleste è rientrato in campo nei momenti finali dell’ultimo scontro con il Lecce, giusto in tempo per incassare un’ammonizione che lo terrà fuori dal match contro il Napoli, causa squalifica.

Sarri sta ponderando attentamente le condizioni di Immobile, ma i dubbi sulla sua presenza nella formazione titolare da schierare contro l’Inter resteranno in sospeso fino a venerdì. Come possibile alternativa, si sta valutando di riportare Felipe Anderson al centro del tridente, affiancato da Zaccagni e da uno tra Pedro e Isaksen. Inoltre, è incerto il coinvolgimento di Patric, che ha riportato un infortunio alla spalla domenica scorsa: al momento, Gila e Romagnoli sembrano partire con un lieve vantaggio. Questo scenario è stato delineato dalle pagine del Corriere dello Sport.

