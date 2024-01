L’allenatore del Porto Sergio Conceicao ha parlato di Mehdi Taremi, nel mirino dell’Inter e prossimo al passaggio in nerazzurro

Durante la conferenza stampa successiva alla convincente vittoria per 2-0 contro lo Sporting Braga, l’allenatore del Porto, Sergio Conceicao, ha analizzato l’andamento della 17ª giornata della Betclic League.

Ha affrontato anche la questione della rosa ridotta a causa degli impegni dei suoi due giocatori di punta nella Coppa d’Asia e d’Africa, mentre si avvicina il periodo di calciomercato invernale, con l’Inter alla finestra per Taremi.

LE PAROLE – Non è il momento di parlare di mercato. Per quanto riguarda la rosa, è quella che è. Non siamo partiti con 30, ma con 60, 30 più 30 della squadra B. Il lavoro è lo stesso. Per lo sviluppo dei giocatori, che a volte non hanno molto spazio e sono un patrimonio del club, penso che dobbiamo guardare al loro percorso, al percorso che devono fare per ottenere minuti e continuare a svilupparsi nella loro carriera. Al momento le cose stanno così, onestamente non mi dispiacerebbe avere qui Taremi e Zaidu. Ma al momento non è possibile, abbiamo una rosa un po’ più ristretta, si tratta di lavorare con quelli che ci sono

L’articolo Taremi Inter, Conceicao avanza una richiesta! I dettagli proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG