Le parole della mamma di Fabiano Parisi, terzino sinistro di proprietà dell’Empoli, sul futuro dl figlio. I dettagli

La mamma di Fabiano Parisi ha parlato ai microfoni di Sport Channel del futuro del terzino dell’Empoli.

PAROLE – «Juventus? Questa è una domanda che mi fanno spesso, io me lo auguro ma non c’è ancora nulla di definitivo. Mio marito sarebbe il più contento di questo trasferimento? Se Fabiano dovesse trasferirsi in bianconero la prima maglietta sarà dedicata a lui».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG