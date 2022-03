L’Italia ha annunciato sul proprio sito ufficiale che da gennaio 2023 il nuovo sponsor tecnico per tutte le squadre sarà Adidas.

La nazionale italiana di calcio dirà addio entro fine anno a Puma per passare ad Adidas; ecco il comunicato ufficiale sul cambio di sponsor tecnico. “La Federazione Italiana Giuoco Calcio è orgogliosa di annunciare una partnership a lungo termine con adidas. A partire da gennaio 2023, le Nazionali Azzurre (maschile, femminile, giovanile, futsal, beach soccer ed e-sports) indosseranno prodotti adidas”.

Roberto Mancini

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato: “L’annuncio della partnership con adidas è motivo di orgoglio per la FIGC. Questa collaborazione rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita del nostro appeal commerciale e rafforza il processo di sviluppo del nostro brand sia in Italia che all’estero. La passione e l’entusiasmo che abbiamo riscontrato in adidas sono gli stessi che la Federazione Italiana profonde ogni giorno nella valorizzazione di tutte le Nazionali Azzurre e del calcio italiano, a ogni livello”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG