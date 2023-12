I nerazzurri lasciano campo agli avversari nel primo tempo salvo giocare nella ripresa; il primo posto nel girone però è degli spagnoli.

La Real Sociedad inizia meglio la gara pur senza avere chiare occasioni da goal; i nerazzurri lasciano il pallino del gioco agli avversari. Al quarto d’ora Kubo prova il sinistro a giro da posizione impossibile ed infatti la palla esce fuori; 80% di possesso palla per gli spagnoli in questo avvio. L’Inter riesce a ripartire con successo solo al 36’ ma il colpo di testa di Mkhitaryan termina alto. Poco dopo Traorè mura un destro a botta sicura dell’armeno; i nerazzurri ripartono sempre meglio e Remiro blocca il mancino di Dimarco. La squadra di Inzaghi conclude in maniera incoraggiante il primo tempo, la Real Sociedad ha fatto moltissimo possesso palla sterile, per loro il pareggio vale il primo posto nel girone; si va a riposo sullo 0-0.

Henrikh Mkhitaryan

La partita è più equilibrata nella ripresa, la prima occasione è per Frattesi che manda alto di destro. Attorno all’ora di gioco il mancino di Cuadrado termina sui tabelloni pubblicitari; gli spagnoli tornano pericolosi ed il tiro di Zakharyan viene deviato in corner. L’Inter insiste ma Remiro blocca il colpo di testa di Lautaro Martinez. Al 75’ Kubo dribbla due avversari e simula un tocco che non c’è stato: l’arbitro dopo un consulto al V. A. R. cancella il rigore e ammonisce il giapponese. Nei minuti finali la Real Sociedad si limita a spezzettare il gioco con tanti falli tattici: la gara termina 0-0.

