Mauro Icardi ha risollevato la sua carriera a partire dalla passata stagione: la parentesi al Paris Saint Germain è andata nel complesso molto male ma ora gioca e segna nel Galatasaray. Il club turco lo aveva in prestito l’anno scorso e lo ha comprato a titolo definitivo la scorsa estate.

Mauro Icardi

L’avventura all’Inter

Maurito arrivò all’Inter nel 2013 dalla Sampdoria e vi restò fino al 2019, dal 2018 fu capitano. Il primo anno sotto la guida di Mazzarri fu a mezzo servizio per via della pubalgia ma nonostante ciò fece vedere sin da subito di avere doti realizzative fuori dal comune e un’innata tendenza a far male alla Juventus, cosa che lo fece diventare abbastanza rapidamente un idolo della tifoseria. In tutta la sua avventura segna più goal di Christian Vieri ed in totale le sue reti in nerazzurro saranno 111 in 188 gare. L’ultima stagione fu molto turbolenta e tuttora non si conoscono i motivi reali del suo addio: sicuramente c’erano frizioni con la società per quel che riguarda le negoziazioni per il rinnovo contrattuale ma ad un certo punto gli fu tolta la fascia e lui di pronta risposta decise di autoescludersi. L’Inter riuscì dopo circa 2 mesi a riportarlo in campo salvo poi escluderlo dal progetto nell’estate del 2019, quella dell’arrivo di Conte.

Il retroscena

Tuttosport in edicola stamane celebra le sue imprese europee, ha segnato un goal dopo aver sbagliato un rigore all’Old Trafford (contro l’ex Inter Onana), e rivela che pochi mesi fa sarebbe voluto tornare in nerazzurro. Icardi stesso avrebbe chiesto al suo entourage di fare il possibile per permettergli di rivestire il nerazzurro; così non è stato.

