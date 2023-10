L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha elogiato la forza della squadra di Inzaghi, prossima avversaria in campionato.

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa del match di sabato pomeriggio contro l’Inter. “Mi aspetto una Inter che partirà forte nei primi minuti e noi dovremo essere capaci di affrontare una squadra forte. Dobbiamo cercare di portare sempre la partita dalla nostra parte, giocare con la testa sapendo il momento in cui c’è da attaccare e quello in cui ci dovremo difendere. Cercheremo di approfittare del nostro possesso palla. I due sei a uno consecutivi possono contare? E’ il passato e rimane nel passato, esattamente come il tre a zero con l’Empoli. Per me conta poco. Nessuna squadra è perfetta, sicuramente è una squadra forte e gioca per obiettivi diversi dal nostro, sarà difficile ma giocheremo la nostra partita”.

Riccardo Orsolini

Le motivazioni

“Per noi conta solo essere al massimo, lottare sempre e poi avremo l’occasione di giocare in un grande stadio. Sarà un privilegio giocatore una partita così, così come è un privilegio lasciare tutto in campo, per i compagni e per i nostri tifosi”.

Troppi impegni

“Sono dispiaciuto per l’infortunio di Kristiansen, non è mai bello rimanere fuori e anche lui era triste, ma si è messo subito al lavoro per recuperare. Preoccupato? No, fa parte del gioco. Sappiamo che durante la stagione alcune cose possono accadere e noi dobbiamo solo continuare a lavorare con lo stesso impegno e la stessa mentalità. L’obiettivo è migliorarsi ogni giorno. Si gioca troppo? Non lo so, ci sono tante cose da capire. I nostri tre infortunati sono arrivati anche dopo la nazionale, quindi fisicamente e mentalmente non è mai facile per un giocatore. Il calendario è questo, dobbiamo accettarlo. Sicuramente per lo spettacolo e il buon gioco sarebbe meglio avere più tempo per i giocatori di recuperare e riposarsi”.

L’articolo Thiago Motta: “I due 6-1 sono il passato, cercheremo di sfruttare il nostro possesso palla, sarà un privilegio giocare con l’Inter” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG