La Roma pensa a Joao Moutinho

Il mercato della Roma potrebbe non fermarsi a Sergio Oliveira, secondo il Corriere dello Sport i giallorossi stanno cercando un altro centrocampista centrale. Ci sono diversi nomi nella lista di Tiago Pinto, Kamara e Ndombele sono solo alcuni, ma l’ultima idea sarebbe Joao Moutinho. Il centrocampista portoghese gioca nel Wolverhamptone e ha un contratto che scade fra 6 mesi.

La Roma proporrebbe, se ci fosse il suo benestare e quello del club inglese, un contratto di 6 mesi più una carriera da dirigente. Il portoghese infatti ha 35 anni e potrebbe accettare questo tipo di soluzione. Servono però cessioni ai giallorossi per liberargli il posto in rosa; una volta fatte queste non sarà difficile negoziare col suo agente Jorge Mendes che è lo stesso anche di Mourinho.